Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Aktie unter der Lupe
|
10.11.2025 10:58:44
Investment-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Roche-Aktie
JP Morgan Chase & Co. hat die Roche-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem Studienerfolg mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Es sei zwar positiv, dass der Pharmakonzern mit dem Kandidaten Fenebrutinib die gesteckten Ziele bei der Behandlung von Patienten mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose (MS) erreicht habe, schrieb Richard Vosser am Montag. Dies sei jedoch lediglich das Ergebnis der ersten von zwei Studien. Was das kommerzielle Potenzial des Kandidaten angehe, werde viel davon abhängen, ob auch die zweite Studie erfolgreich verläuft. Hier dürften die Ergebnisse im ersten Halbjahr 2026 vorliegen.
Aktienbewertung im Detail: Die Roche-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Das Papier von Roche konnte um 10:42 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1.9 Prozent auf 273.60 CHF. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 15.94 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über SIX SX 186’938 Roche-Aktien umgesetzt. Das Papier gewann auf Jahressicht 2025 10.6 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
10:27
|Roche-Aktie deutlich im Plus:Studienerfolg mit Multiple-Sklerose-Mittel Fenebrutinib erzielt (AWP)
|
09:29
|Roche Aktie News: Roche macht am Montagvormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 klettert zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|SLI aktuell: SLI klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
07:55
|Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober (finanzen.net)
|
07.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Stabiler Handel: SMI schliesst kaum bewegt (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|10:09
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|Roche Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|Roche Buy
|UBS AG
|10:09
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
Mittwoch um 18 Uhr live: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Dieses Webinar zeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.Schnell noch Plätze sichern!
Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer
Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉
Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.
💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? SMI und DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.