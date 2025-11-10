Investment-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Roche-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem Studienerfolg mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Es sei zwar positiv, dass der Pharmakonzern mit dem Kandidaten Fenebrutinib die gesteckten Ziele bei der Behandlung von Patienten mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose (MS) erreicht habe, schrieb Richard Vosser am Montag. Dies sei jedoch lediglich das Ergebnis der ersten von zwei Studien. Was das kommerzielle Potenzial des Kandidaten angehe, werde viel davon abhängen, ob auch die zweite Studie erfolgreich verläuft. Hier dürften die Ergebnisse im ersten Halbjahr 2026 vorliegen.

Aktienbewertung im Detail: Die Roche-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Roche konnte um 10:42 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1.9 Prozent auf 273.60 CHF. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 15.94 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über SIX SX 186’938 Roche-Aktien umgesetzt. Das Papier gewann auf Jahressicht 2025 10.6 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:36 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.