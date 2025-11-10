Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519

Marktbericht 10.11.2025 12:26:28

Montagshandel in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI

Heute zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Partners Group
972.51 CHF 2.83%
Am Montag tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0.89 Prozent höher bei 2’023.81 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.813 Prozent auf 2’022.17 Punkte an der Kurstafel, nach 2’005.87 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2’017.31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2’026.15 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 2’022.66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 1’981.91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, den Wert von 1’942.28 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 5.32 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’146.62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’721.32 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Julius Bär (+ 3.38 Prozent auf 56.20 CHF), Adecco SA (+ 2.89 Prozent auf 24.90 CHF), ams-OSRAM (+ 2.70 Prozent auf 10.27 CHF), Logitech (+ 2.63 Prozent auf 97.44 CHF) und Partners Group (+ 2.40 Prozent auf 965.20 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swisscom (-1.08 Prozent auf 596.50 CHF), Lindt (-0.88 Prozent auf 12’420.00 CHF), Zurich Insurance (-0.39 Prozent auf 564.40 CHF), Schindler (-0.35 Prozent auf 283.20 CHF) und Swiss Life (-0.30 Prozent auf 870.80 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 779’879 Aktien gehandelt. Mit 229.252 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11.01 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.03 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Historische Kursdaten

