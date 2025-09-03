Investment-Tipp RWE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi thematisiert am Mittwoch das Risiko einer Energiekrise in Europa und ihre Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette der Stromversorgung. Die Krise zu vermeiden, könnte in den kommenden zehn Jahren nach "chronischer Unterinvestition" nun etwa 3 Billionen Euro kosten, so der Experte. Investitionen seien dringend notwendig, denn der Strombedarf steige nach 15 Jahren Rückgang wieder. Es drohe eine Unterversorgung. RWE sieht Gandolfi als Hauptprofiteur der Entwicklung.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Mit einem Kurs von 33.90 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 31.27 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 58’159 RWE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2025 legte die Aktie um 21.5 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:00 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.