Bewertung im Blick 17.11.2025 11:28:44

Investment-Note für Richemont-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG-Analyst Adam Cochrane hat eine ausführliche Untersuchung des Richemont-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat Richemont auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im ersten Geschäftshalbjahr sehr stark abgeschnitten, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Ängste, dass der Druck auf die Bruttomargen auf das operative Ergebnis (Ebit) durchschlage, hätten sich als übertrieben erwiesen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Richemont-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 11:12 Uhr wies die Richemont-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0.8 Prozent auf 172.35 CHF nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 1.36 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 218’936 Richemont-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte die Aktie um 27.5 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 22.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: iStockphoto