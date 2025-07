Investment-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 196 Euro belassen. Mit dem neuen Nato-Ziel fu?r die Verteidigungsausgaben seien die Weichen fu?r stark steigende Ausgaben in diesem Bereich gestellt, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Besonders profitieren sollte hiervon die europäische Ru?stungsindustrie. Denn die europäischen Nato-Staaten hätten bei den Ausru?stungsinvestitionen gespart und mu?ssten jetzt Versäumtes zu?gig nachholen. Zudem mu?ssten die an die Ukraine gelieferten Bestände wieder aufgefu?llt werden. Airbus sei das grösste Unternehmen fu?r Verteidigungstechnik in Kontinentaleuropa und Hersteller wichtiger Systeme.

Aktieninformation im Fokus: Die Airbus SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:06 Uhr 1.7 Prozent auf 182.94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 61’316 Stück. Auf Jahressicht 2025 ging es für das Papier um 21.1 Prozent aufwärts.

