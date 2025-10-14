Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Intel Aktie 941595 / US4581401001

14.10.2025 22:05:22

Intel To Begin Customer Trials Of Crescent Island AI GPU In 2026

(RTTNews) - Intel (INTC) is preparing to reenter the AI accelerator market with its upcoming data center GPU, Crescent Island, which will begin customer testing in the second half of 2026.

The chip marks Intel's renewed effort to compete in the fast-growing AI hardware sector after its earlier Gaudi series struggled to gain traction against Nvidia and AMD.

Despite this push, Intel's GPU roadmap continues to lag behind rivals, underscoring the challenges it faces in establishing a stronger foothold in AI computing amid soaring demand for GPUs since the generative AI surge sparked by OpenAI's ChatGPT launch in 2022.

INTC currently trades at $36.32, or 2.42% lower on the NasdaqGS.

