Honeywell Aktie News: Honeywell am Abend stärker

Die Honeywell-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 206,12 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 46'727 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Honeywell-Aktie bisher bei 206,16 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 204,34 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 284'289 Honeywell-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,50 USD erreichte der Titel am 13.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Honeywell-Aktie mit einem Kursplus von 17,65 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 179,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,93 Prozent könnte die Honeywell-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 4,37 USD an Honeywell-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,50 USD aus. Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10.35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Honeywell am 23.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,53 USD je Honeywell-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Quantinuum erhält 600-Millionen-Investment - NVIDIA und Honeywell unter den Geldgebern

Honeywell-Aktie im Minus: Honeywell steigert Gewinn weniger stark als gedacht

Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor