Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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25.03.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag billiger
Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 283,55 EUR.
Der Home Depot-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 283,55 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 46'124 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 283,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 283,55 EUR. Bisher wurden heute 1 Home Depot-Aktien gehandelt.
Am 16.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 362,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 27,91 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (275,05 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 9,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,29 USD. Am 24.02.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,02 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,79 Prozent auf 38.20 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 39.70 Mrd. USD gelegen.
Home Depot wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 19.05.2026 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 15,04 USD je Home Depot-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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