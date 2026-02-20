Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
|
20.02.2026 13:58:44
Heidelberg Materials-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie
Die Heidelberg Materials-Aktie wurde von Bernstein Research einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Ein Analystenteam um Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem CO2-Emissionshandel in Europa, der 2026 bislang einen "wilden Ritt" hinter sich habe. Der politische Gegenwind werde grösser wegen des Preisanstiegs, und eine Überprüfung des Systems stehe für 2026 bereits auf der Agenda. Im Baustoffbereich dürften niedrigere Emissionspreise zu sinkenden Zementpreisen führen. Der davon ausgelöste Rückgang der Kurse in diesem Sektor sei aber deutlich drastischer als der von ihr kalkulierte Effekt auf die Bewertung. Sie sieht darin eine Chance für Anleger.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Heidelberg Materials-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 13:41 Uhr 1.1 Prozent. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 10.74 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 165’477 Stück gehandelt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 6.9 Prozent abwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
