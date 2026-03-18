Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Angesichts der Kursschwäche seit Jahresbeginn sei der europäische Baustoffsektor mit seiner Preissetzungsmacht attraktiv bewertet, wobei sie weiterhin die Hersteller von schweren Primärbaustoffen und strukturellen Materialien bevorzuge, schrieb Elodie Rall in ihrer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Neben ihrem bevorzugten Titel Heidelberg Materials bewertet sie Holcim und CRH weiter mit "Overweight" und stuft zudem Buzzi auf "Overweight" hoch. Bei leichten Baustoffen sieht sie mehr Risiken und belässt Sika auf "Underweight". Weniger Risiken in diesem Bereich seien die mit "Overweight" eingestuften Rockwool und Saint-Gobain ausgesetzt./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
172.40 €
|
Abst. Kursziel*:
45.01%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
166.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.33%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
18.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
18.03.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
18.03.26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
18.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt am Mittwochnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
18.03.26
|EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Kauf (EQS Group)
|
18.03.26