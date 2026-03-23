Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’466 1.2%  SPI 17’417 1.3%  Dow 46’221 1.4%  DAX 22’815 1.9%  Euro 0.9125 0.3%  EStoxx50 5’611 2.0%  Gold 4’409 -2.2%  Bitcoin 55’832 4.4%  Dollar 0.7874 0.0%  Öl 102.8 -6.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kurssprung bei Siemens Energy: Neue Entwicklungen im Iran-Konflikt treiben die Aktie
Novo Nordisk-Aktie leicht im Minus: Studie zu oralem Adipositas-Medikament läuft
Übernahme rückt Aktie in Fokus: Delivery Hero verkauft foodpanda in Taiwan an Grab Holdings
SEC treibt Regeln für tokenisierte Wertpapiere voran
Suche...
Plus500 Depot

Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

161.75
CHF
9.30
CHF
6.10 %
14:19:09
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.03.2026 12:33:41

Heidelberg Materials Buy

Heidelberg Materials
162.10 CHF 3.75%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Präsentation des Vorstandschefs (CEO) auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Dominik von Achten habe vor dem Hintergrund des Nahost-Krieges bekräftigt, dass die operative Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 Bestand habe, schrieb Analyst Harry Goad am Montag. Der Baustoffkonzern habe ein geringes direktes Engagement in der Region, laut dem CEO seien die Auswirkungen höherer Energiepreise für den Konzern bedeutender./ck/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 20:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
176.75 € 		Abst. Kursziel*:
38.61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
177.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.80%
Analyst Name::
Harry Goad 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse