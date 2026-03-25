Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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Heidelberg Materials Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 253 Euro belassen. Analyst Tom Zhang beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit wetterbedingten Einflüssen auf den europäischen Zementsektor. Im ersten Quartal sei das kalte Wetter von Bedeutung gewesen. Er glaubt, dass Heidelberg Materials und Buzzi Unicem davon besonders betroffen sind, während er in Vicat relativ betrachtet eher einen Gewinner sieht./tih/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
253.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
181.25 €
|
Abst. Kursziel*:
39.59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
179.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.26%
|
Analyst Name::
Tom Zhang
|
KGV*:
-
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