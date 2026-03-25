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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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25.03.2026 14:21:44

Heidelberg Materials Overweight

Heidelberg Materials
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 253 Euro belassen. Analyst Tom Zhang beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit wetterbedingten Einflüssen auf den europäischen Zementsektor. Im ersten Quartal sei das kalte Wetter von Bedeutung gewesen. Er glaubt, dass Heidelberg Materials und Buzzi Unicem davon besonders betroffen sind, während er in Vicat relativ betrachtet eher einen Gewinner sieht./tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
253.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Tom Zhang 		KGV*:
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