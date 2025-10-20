Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
20.10.2025 08:10:23
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Aktienrückkaufprogramm
Im Zeitraum vom 13.Oktober 2025 bis einschliesslich 17.Oktober 2025, wurden insgesamt 17.377 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
20.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Strasse 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2215242 20.10.2025 CET/CEST
Analysen zu Heidelberg Materials
|16.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|13.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
