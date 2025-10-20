Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

20.10.2025 08:10:23

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Heidelberg Materials
175.71 CHF -0.73%
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.10.2025 / 08:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Zeitraum vom 13.Oktober 2025 bis einschliesslich 17.Oktober 2025, wurden insgesamt 17.377 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

 

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl
der erworbenen Aktien		 Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		 Aggregiertes
Volumen (€)		 Handelsplatz
13.10.2025 - - - -
14.10.2025 - - - -
15.10.2025 - - - -
16.10.2025 3.517 191,6063 673.879,36 XETR
17.10.2025 13.860 191,2140 2.650.226,04 XETR
Gesamt 17.377 191,2934 3.324.105,40  

 


20.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Strasse 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com

 
16.10.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.25 Heidelberg Materials Buy UBS AG
13.10.25 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.25 Heidelberg Materials Neutral UBS AG
