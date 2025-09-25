Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

25.09.2025 22:06:00

D-Wave Quantum-Aktie verliert: Was den Quantencomputing-Spezialisten belastet

D-Wave Quantum treibt weiterhin Innovationen im Quantencomputing voran, im heutigen Geschäft geht es für die Aktie allerdings klar nach unten.

• Technologische Innovationen stärken langfristiges Potenzial
• Strategische Partnerschaften in Industrie, Logistik und Forschung erweitern Einsatzmöglichkeiten
• Anleger realisieren Gewinne bei D-Wave Quantum

Technologische Innovationen

D-Wave Quantum hatte Mitte des Jahres seine neueste Generation von Quantencomputern vorgestellt, die speziell für industrielle Optimierungsaufgaben entwickelt wurden. Die Systeme bieten mehr Qubits und längere Kohärenzzeiten, wodurch Rechenleistung und Präzision steigen. Seitdem hat der Quantencomputing-Spezialist aber weitere Fortschritte erzielt und legt den Fokus weiterhin auf technologische Innovationen.

Partnerschaften und industrielle Anwendungen

Das Unternehmen hat darüber hinaus Kooperationen mit führenden Firmen und Forschungseinrichtungen geschlossen, um Quantenlösungen praktisch umzusetzen. Branchen wie Logistik, Finanzdienstleistungen und Materialforschung profitieren direkt von den erweiterten Fähigkeiten der Plattformen.

Das macht die D-Wave Quantum-Aktie

Der Hype rund um Quantencomputing spiegelt sich auch in der Performance der D-Wave Quantum-Aktie wider. Seit Jahresauftakt beträgt der Zuwachs 230 Prozent, auf Drei-Monatssicht ist es immerhin um rund 97 Prozent nach oben gegangen. Am heutigen Donnerstag sind an der NYSE allerdings klare Verluste zu sehen: So verlor das Papier 5,01 Prozent auf 26,33 US-Dollar.

Der kurzfristige Kursrückgang spiegelt Analysten zufolge jedoch lediglich Gewinnmitnahmen wider, nicht die fundamentale Entwicklung des Unternehmens.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com