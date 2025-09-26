|Veränderungen voraus
|
26.09.2025 07:13:00
Siegfried-Aktie: VRP Andreas Casutt tritt 2026 zurück - Beat Walti vorgeschlagen
Beim Pharmazulieferer Siegfried kommt es im kommenden Jahr zu Veränderungen im Verwaltungsrat.
Casutt war seit 2010 Mitglied des Verwaltungsrates und seit 2014 dessen Präsident. Es falle ihm auch nach 16 Jahren im Verwaltungsrat von Siegfried nicht einfach, diesen Schritt zu machen, wird der scheidende Casutt in einer Mitteilung vom Freitag zitiert. Aber der Zeitpunkt für einen Wechsel im Präsidium sei richtig. Siegfried sei gut aufgestellt, um die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu meistern.
Martin Schmid, Vizepräsident des Verwaltungsrates, verdankt Casutt sein Engagement. Er habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren stark geprägt. "Unter seiner Leitung konnte sich Siegfried zu einem global tätigen, erfolgreichen CDMO-Unternehmen entwickeln."
Walti wiederum wurde 2022 in den Verwaltungsrat der Siegfried Holding gewählt. Der Rechtsanwalt präsidiert den Stiftungsrat der Ernst Göhner-Stiftung, der grössten Aktionärin von Siegfried, und hält unter anderem Verwaltungsratsmandate bei der dänischen DSV A/S und beim Zürcher Handelsunternehmen Rahn AG.
Zofingen (awp)
Weitere Links:
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Broadcom, Microsoft & Commerzbank mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Broadcom
✅ Microsoft
✅ Commerzbank
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Zölle auf Pharmaprodukte und Blasensorgen: SMI vorbörslich kaum verändert -- Voraussichtlich wenig Bewegung beim DAX -- Verluste an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich wenig Bewegung. Auch deutshe Anleger zeigen sich abwartend. Die wichtigsten Handelsplätze in Fernost notieren am Freitag mit moderaten Verlusten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}