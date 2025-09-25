Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'876 -0.9%  SPI 16'483 -1.0%  Dow 45'947 -0.4%  DAX 23'535 -0.6%  Euro 0.9329 -0.1%  EStoxx50 5'445 -0.4%  Gold 3'750 0.4%  Bitcoin 87'455 -2.9%  Dollar 0.7996 0.6%  Öl 69.7 0.8% 
Nestle Aktie

25.09.2025

Nestlé-Aktie: Nespresso bekommt neuen CEO aus den eigenen Reihen

Nestlé hat einen neuen Chef für sein Kaffee-Geschäft gefunden.

Wie der Schweizer Konzern mitteilte, wurde Alfonso Gonzalez Loeschen mit Wirkung zum 1. November zum CEO von Nespresso befördert. Derzeit leitet er das US-Geschäft von Nespresso. Gonzalez Loeschen, der auch in die Nestlé -Konzernleitung einziehen wird, folgt auf Philipp Navratil, der Anfang des Monats zum Konzern-CEO ernannt wurde.

DOW JONES

