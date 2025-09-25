Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’918 -0.5%  SPI 16’539 -0.7%  Dow 46’121 -0.4%  DAX 23’586 -0.3%  Euro 0.9346 0.1%  EStoxx50 5’449 -0.3%  Gold 3’752 0.4%  Bitcoin 89’178 -1.0%  Dollar 0.7958 0.1%  Öl 68.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Umfrage: Das muss der digitale Euro laut Verbrauchern können
UBS-Aktie dennoch tiefer: Finma bescheinigt UBS Verbesserungen bei Abwicklungsfähigkeit im Notfall
Santhera-Aktie schwächelt: Konditionen der Wandelanleihe mit Highbridge erläutert
Oracle-Aktie im Minus: Milliarden-Anleihe für KI-Infrastruktur ausgegeben
Sandoz-Aktie unter Druck: Neues Eisenpräparat nun in den USA erhältlich
Suche...
Plus500 Depot

Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Anleihemarkt angezapft 25.09.2025 11:25:40

Oracle-Aktie im Minus: Milliarden-Anleihe für KI-Infrastruktur ausgegeben

Oracle-Aktie im Minus: Milliarden-Anleihe für KI-Infrastruktur ausgegeben

Oracle hat am Anleihemarkt einen Milliardenbetrag aufgenommen - deutlich mehr als geplant. Das Kapital soll vor allem in den Ausbau der KI-Cloud fliessen.

Oracle
243.90 CHF 0.57%
Kaufen Verkaufen
• Oracle emittiert 18 Milliarden US-Dollar in sechs Tranchen
• Mittel sollen in Ausbau von KI-Infrastruktur und Rechenzentren fliessen
• Trotz Rekordverschuldung zeigt der Markt Vertrauen in Oracles Wachstumskurs

Rekordaufnahme am Anleihemarkt

Oracle hat den US-Anleihemarkt angezapft und 18 Milliarden US-Dollar eingenommen und damit deutlich mehr als die ursprünglich geplanten 15 Milliarden, wie aus einem bei der SEC eingereichten Dokument hervorgeht. Die Nachfrage seitens der Investoren sei enorm gewesen und habe mit 88 Milliarden US-Dollar fast das Vierfache des Emissionsvolumens erreicht, wie The Wall Street Journal (WSJ) berichtet. Die Mittel stammen aus Investment-Grade-Anleihen, die über unterschiedliche Laufzeiten angeboten wurden, darunter auch eine Anleihe mit 40-jähriger Laufzeit.

Fokus auf KI-Infrastruktur

Das eingesammelte Kapital soll primär in den Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur fliessen, so WSJ. Oracle arbeitet dabei eng mit Grosskunden wie der ChatGPT-Muttergesellschaft OpenAI oder auch SoftBank zusammen, um Rechenzentren für die KI-Nutzung bereitzustellen. Im Rahmen des KI-Projekts Stargate sollen fünf neue Rechenzentren in den USA entstehen.

Gigantischer Auftrag von OpenAI

Laut Insiderinformationen hat Oracle darüber hinaus einen Vertrag über 300 Milliarden US-Dollar mit OpenAI abgeschlossen. OpenAI wird in den kommenden fünf Jahren Rechenleistung von Oracle beziehen. Die Mittel aus der Anleihe sollen auch zur Deckung dieses langfristigen Vertrags beitragen, der die Rolle von Oracle als führender Anbieter von KI-Infrastruktur stärkt.

Schulden im Blick

Trotz der starken Nachfrage am Kapitalmarkt steigt Oracles Verschuldung weiter an - Ende August betrugen die langfristigen Schulden etwa 95 Milliarden US-Dollar. So soll das eingenommene Kapital demnach auch in die Rückzahlung dieser fliessen.

Analysten befürchten jedoch weiterhin, dass der Cashflow Oracles bis 2029 weiter tief ins Minus rutschen dürfte, bevor er sich schliesslich erholen könne. "Das ist nicht das Prinzip ‘Wenn wir es bauen, werden sie schon kommen’. Sie sind bereits da, die Verträge sind abgeschlossen, die Nachfrage ist vorhanden. Jetzt muss nur noch die Infrastruktur aufgebaut werden", zitiert Der Aktionär Robert Schiffman von Bloomberg Intelligence.

So reagiert die Oracle-Aktie

An der NYSE ging es für die Papiere von Oracle am Mittwoch schlussendlich um 1,71 Prozent nach unten auf 308,46 US-Dollar. Am Donnerstag büssen sie vorbörslich zeitweise weitere 1,69 Prozent ein auf 303,24 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Rheinmetall nimmt neuen Rekord ins Visier: Auch HENSOLDT & RENK profitieren von Trumps möglich

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com