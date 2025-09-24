Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’979 -1.0%  SPI 16’651 -0.9%  Dow 46’138 -0.3%  DAX 23’667 0.2%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 5’465 -0.1%  Gold 3’728 -1.0%  Bitcoin 90’429 2.0%  Dollar 0.7952 0.5%  Öl 69.2 2.1% 
Illumina Aktie 1111080 / US4523271090

Index im Blick 24.09.2025 20:03:33

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittwoch.

First Republic Bank
0.00 USD 150.00%
Am Mittwoch verliert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.39 Prozent auf 6’631.06 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 52.204 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.229 Prozent stärker bei 6’672.14 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’656.92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’621.76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’672.66 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.349 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’466.91 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’092.18 Punkte. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 24.09.2024, bei 5’732.93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 12.99 Prozent aufwärts. Bei 6’699.52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Centene (+ 5.68 Prozent auf 34.61 USD), Intel (+ 5.61 Prozent auf 30.99 USD), CF Industries (+ 5.44 Prozent auf 91.88 USD), The Mosaic (+ 5.30 Prozent auf 35.77 USD) und Molina Healthcare (+ 4.97 Prozent auf 191.63 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Freeport-McMoRan (-15.83 Prozent auf 38.18 USD), Illumina (-4.34 Prozent auf 95.06 USD), Synopsys (-4.21 Prozent auf 469.70 USD), Blackstone (-3.61 Prozent auf 178.23 USD) und Micron Technology (-3.55 Prozent auf 160.51 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 18’428’305 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.783 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Die SVB Financial Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. First Republic Bank-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

