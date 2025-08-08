Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Plus500 Depot
Kursentwicklung im Fokus 08.08.2025 17:58:34

Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Aufwind

Der TecDAX verzeichnete am fünften Tag der Woche Kursanstiege.

Am Freitag bewegte sich der TecDAX via XETRA letztendlich 0.41 Prozent höher bei 3’780.75 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 633.030 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.013 Prozent auf 3’765.99 Punkte an der Kurstafel, nach 3’765.49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’761.11 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’790.27 Zählern.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0.310 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 08.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’941.65 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2025, wurde der TecDAX auf 3’722.48 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 08.08.2024, wurde der TecDAX mit 3’240.60 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10.01 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3’994.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Zählern markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Bechtle (+ 11.01 Prozent auf 40.94 EUR), SMA Solar (+ 10.14 Prozent auf 22.80 EUR), CANCOM SE (+ 3.96 Prozent auf 23.60 EUR), Infineon (+ 2.80 Prozent auf 35.46 EUR) und AIXTRON SE (+ 2.67 Prozent auf 13.63 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Eckert Ziegler (-9.54 Prozent auf 58.80 EUR), HENSOLDT (-5.91 Prozent auf 85.25 EUR), IONOS (-3.88 Prozent auf 40.90 EUR), SAP SE (-1.83 Prozent auf 250.10 EUR) und Deutsche Telekom (-0.84 Prozent auf 29.50 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8’845’819 Aktien gehandelt. Mit 289.811 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

