Handel in Europa: STOXX 50 am Mittwochnachmittag leichter

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0.06 Prozent schwächer bei 4’760.88 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.645 Prozent auf 4’732.82 Punkte an der Kurstafel, nach 4’763.55 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4’724.14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’761.75 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0.142 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 4’758.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’427.10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’335.04 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9.73 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’826.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’921.71 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit UBS (+ 2.26 Prozent auf 31.23 CHF), BAT (+ 1.93 Prozent auf 41.28 GBP), BP (+ 1.35 Prozent auf 4.59 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.12 Prozent auf 543.00 EUR) und RELX (+ 1.04 Prozent auf 34.12 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-0.93 Prozent auf 57.60 CHF), Rheinmetall (-0.61 Prozent auf 1’718.50 EUR), Siemens (-0.51 Prozent auf 242.95 EUR), Airbus SE (-0.38 Prozent auf 212.15 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0.25 Prozent auf 5.54 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8’796’304 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 359.112 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.72 Prozent bei der BNP Paribas-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch