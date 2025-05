Glencore Aktie News: Glencore steigt am Donnerstagmittag

Um 12:28 Uhr stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 2,46 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 8'489 Punkten steht. Der Kurs der Glencore-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,47 GBP zu. Bei 2,45 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'993'005 Glencore-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,06 GBP erreichte der Titel am 21.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 105,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,05 GBP). Abschläge von 16,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,070 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,120 USD je Glencore-Aktie. Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glencore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 GBP in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59.83 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59.83 Mrd. GBP eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Glencore.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,210 USD je Aktie aus.

