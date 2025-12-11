NASDAQ-Handel NASDAQ Composite präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Um 20:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.48 Prozent tiefer bei 23’539.69 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.613 Prozent schwächer bei 23’509.22 Punkten, nach 23’654.16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23’577.23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23’308.95 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.417 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 11.11.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 23’468.30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, stand der NASDAQ Composite bei 22’043.07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 20’034.89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 22.09 Prozent nach oben. Bei 24’019.99 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit PetMed Express (+ 90.96 Prozent auf 3.38 USD), Amtech Systems (+ 17.24 Prozent auf 10.95 USD), 3D Systems (+ 9.32) Prozent auf 1.94 USD), Roivant Sciences (+ 8.89 Prozent auf 22.04 USD) und CIENA (+ 7.97 Prozent auf 239.53 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Oracle (-11.82 Prozent auf 196.65 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-6.92 Prozent auf 4.44 USD), Americas Car-Mart (-5.81 Prozent auf 25.28 USD), Astro-Med (-5.61 Prozent auf 7.66 USD) und JetBlue Airways (-5.47 Prozent auf 4.76 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 21’070’621 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.843 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 4.65 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index bietet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.83 Prozent die höchste Dividendenrendite.

