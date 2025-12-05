Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’935 0.3%  SPI 17’798 0.3%  Dow 47’851 -0.1%  DAX 24’034 0.6%  Euro 0.9357 0.0%  EStoxx50 5’745 0.5%  Gold 4’224 0.4%  Bitcoin 73’409 -0.9%  Dollar 0.8037 0.0%  Öl 63.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526ABB1222171
Top News
Flughafen Zürich-Aktie in Grün: Weniger Flüge nach 23 Uhr - Fluglärm-Index steigt trotzdem
Lindt-Aktie tiefer: Einigung mit Migros beendet Lieferengpass
Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat
November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Tesla-Aktie im Blick: Tesla erhält Ride-Hailing-Genehmigung in Arizona - nächster Schritt Richtung Robotaxi
Suche...
eToro entdecken

HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

SDAX im Blick 05.12.2025 12:26:24

Gewinne in Frankfurt: SDAX im Aufwind

Gewinne in Frankfurt: SDAX im Aufwind

Das macht der SDAX aktuell.

HAMBORNER REIT
4.27 CHF 0.35%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag erhöht sich der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0.97 Prozent auf 16’979.31 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 82.947 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.170 Prozent auf 16’845.09 Punkte an der Kurstafel, nach 16’816.54 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 16’836.68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16’979.68 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 2.33 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, wurde der SDAX mit 16’092.48 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der SDAX einen Wert von 16’528.30 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 05.12.2024, mit 13’934.14 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 22.27 Prozent. Bei 18’206.72 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 13’183.63 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6.82 Prozent auf 39.46 EUR), NORMA Group SE (+ 4.72 Prozent auf 14.20 EUR), Salzgitter (+ 4.12 Prozent auf 37.94 EUR), Schaeffler (+ 3.57 Prozent auf 7.68 EUR) und Nagarro SE (+ 2.58 Prozent auf 77.50 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen SCHOTT Pharma (-7.14 Prozent auf 17.16 EUR), Formycon (-2.52 Prozent auf 25.10 EUR), SMA Solar (-1.65 Prozent auf 35.72 EUR), Amadeus Fire (-1.61 Prozent auf 42.90 EUR) und Springer Nature (-1.21 Prozent auf 19.66 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 604’906 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6.628 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Springer Nature

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HAMBORNER REIT

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18.11.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
06.11.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
01.10.25 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
05.08.25 HAMBORNER REIT Buy Baader Bank
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:57 Träumen weiter erlaubt
07:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Werden die Impulse bestätigt?
04.12.25 Sprint Zertifikate mit Cap auf ausgewählte KI-Aktien
04.12.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
02.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Logitech, Nestlé
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’935.34 05.12.2025 12:17:28
Long 10’695.22 8.60 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Donnerstagnachmittag ins Minus
Dieser ETF schlägt den S&P 500 - und könnte einer der grössten Gewinner des KI-Booms werden
Swiss Re-Aktie klar tiefer: Gewinnziel enttäuscht trotz Erhöhung - Neues Aktienrückkaufprogramm geplant
NVIDIA-Aktie im Blick: CEO Huang und Trump sprachen über mögliche Beschränkungen für KI-Chips
Vulcan Energy-Aktie dennoch leichter: Kapitalerhöhung bringt Milliarden für Zero-Carbon-Lithium
Bayer-Aktie im Minus: 2a-Studie mit Nierenmedikament soll starten
Leonteq-Aktie nach Gewinnwarnung mit Kursrutsch: 2025 wird Verlust im tiefen zweistelligen Millionenbereich erwartet
ABB-Aktie springt an: Technologiekonzern beteiligt sich an Spezialisten für Kühlsysteme von Rechenzentren
Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat
Apple-Aktie fällt: Twint wehrt sich offenbar gegen Apple

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 25/49: Analysten raten zum Kauf
Diese Aktien stehen auf den Einkaufslisten der Experten in KW 25/49: Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Aktien Empfehlungen KW 25/49: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/49. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Strategie von Ken Fisher: Diese Aktien befanden sich im dritten Quartal 2025 im Depot von Fisher Asset Management
Das dritte Quartal hat Investor Ken Fisher genutzt, um seine Aktienbeteiligungen auf breiter Fro ...
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SDAX 16’965.20 0.88%

finanzen.net News

Datum Titel
12:32 ROUNDUP/EU vs. Elon Musk: Brüssel verhängt Millionenstrafe gegen X
12:33 EU setzt Millionenstrafe gegen Elon Musks Plattform X durch
12:17 Aktien Europa: Weiter nach oben - Hoffen auf US-Notenbank
12:15 CDU-Generalsekretär wirbt für 'starkes Mandat' für Rentengesetze
12:15 APA ots news: Digitaler Euro und Stärkung des Bargelds - zwei...
12:13 AKTIEN IM FOKUS: Renk steigen, Hensoldt fallen - BofA bewertet Rüstungswerte neu
12:19 Siemens Energy-Aktie mit Rekord. Analysten zeigen sich optimistisch für 2026 - auch Siemens stark
12:03 Aktien Frankfurt: Dax steigt mit neuem Schwung über 24.000 Punkte
12:02 Drohnenalarm bei Selenskyj-Reise? Irland will keine Details nennen
12:01 SPD verteidigt Rentenpläne - Turbulente Debatte