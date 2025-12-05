HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|SDAX im Blick
|
05.12.2025 12:26:24
Gewinne in Frankfurt: SDAX im Aufwind
Das macht der SDAX aktuell.
Am Freitag erhöht sich der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0.97 Prozent auf 16’979.31 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 82.947 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.170 Prozent auf 16’845.09 Punkte an der Kurstafel, nach 16’816.54 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 16’836.68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16’979.68 Punkten lag.
SDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 2.33 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, wurde der SDAX mit 16’092.48 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der SDAX einen Wert von 16’528.30 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 05.12.2024, mit 13’934.14 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 22.27 Prozent. Bei 18’206.72 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 13’183.63 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6.82 Prozent auf 39.46 EUR), NORMA Group SE (+ 4.72 Prozent auf 14.20 EUR), Salzgitter (+ 4.12 Prozent auf 37.94 EUR), Schaeffler (+ 3.57 Prozent auf 7.68 EUR) und Nagarro SE (+ 2.58 Prozent auf 77.50 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen SCHOTT Pharma (-7.14 Prozent auf 17.16 EUR), Formycon (-2.52 Prozent auf 25.10 EUR), SMA Solar (-1.65 Prozent auf 35.72 EUR), Amadeus Fire (-1.61 Prozent auf 42.90 EUR) und Springer Nature (-1.21 Prozent auf 19.66 EUR).
SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 604’906 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6.628 Mrd. Euro.
SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den SDAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Springer Nature
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX im Aufwind (finanzen.ch)
|
04.12.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Freundlicher Handel: SDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mittags im Plus (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Börse Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
30.11.25
|So schätzen die Analysten die Springer Nature-Aktie im November 2025 ein (finanzen.net)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu HAMBORNER REIT
|18.11.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Baader Bank
|18.11.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Baader Bank
|18.11.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Baader Bank
|25.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|20.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|18.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|26.11.24
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|07.11.24
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|16’965.20
|0.88%
Börse aktuell - Live TickerFokus auf Notenbanken: SMI freundlich -- DAX im Plus bei 24'000 Punkten -- Chinas Börsen letztlich höher - Verluste in Japan
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Freitag leicht aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher steht. Die asiatischen Aktienmärkte entwickelten sich zum Wochenausklang unterschiedlich.