Gewinne in Frankfurt: SDAX im Aufwind

Am Freitag erhöht sich der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0.97 Prozent auf 16’979.31 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 82.947 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.170 Prozent auf 16’845.09 Punkte an der Kurstafel, nach 16’816.54 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 16’836.68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16’979.68 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 2.33 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, wurde der SDAX mit 16’092.48 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der SDAX einen Wert von 16’528.30 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 05.12.2024, mit 13’934.14 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 22.27 Prozent. Bei 18’206.72 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 13’183.63 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6.82 Prozent auf 39.46 EUR), NORMA Group SE (+ 4.72 Prozent auf 14.20 EUR), Salzgitter (+ 4.12 Prozent auf 37.94 EUR), Schaeffler (+ 3.57 Prozent auf 7.68 EUR) und Nagarro SE (+ 2.58 Prozent auf 77.50 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen SCHOTT Pharma (-7.14 Prozent auf 17.16 EUR), Formycon (-2.52 Prozent auf 25.10 EUR), SMA Solar (-1.65 Prozent auf 35.72 EUR), Amadeus Fire (-1.61 Prozent auf 42.90 EUR) und Springer Nature (-1.21 Prozent auf 19.66 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 604’906 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6.628 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

