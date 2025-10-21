Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003

22.90
EUR
-0.10
EUR
-0.43 %
19:43:26
BMN
22.10.2025 17:36:25

Springer Nature Overweight

Springer Nature
22.90 EUR -0.43%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature vor Zahlen von 30 auf 30,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Daniel Kerven geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für das dritte Quartal aus eigener Kraft von einem 6 Prozent großen Wachstum aus, angetrieben vom Journalgeschäft und Margensteigerungen. Seinen Schätzungen verpasste er den Feinschliff unter anderem wegen Währungs-, Zins- und Steuereinflüssen. Der Abschlag zu Aktien wie Pearson oder Informa sei nicht gerechtfertigt./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:31 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

