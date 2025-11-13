Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003
20.80EUR
-0.25EUR
-1.19 %
15:14:13
BMN
14.11.2025 12:58:13
Springer Nature Buy
Springer Nature
20.80 EUR -1.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 30 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate lobte am Donnerstag solide Neunmonatszahlen, passte seine Schätzungen aber leicht an./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.70 €
|
Abst. Kursziel*:
40.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.42%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
