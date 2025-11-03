Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003
21.90EUR
0.25EUR
1.15 %
11:14:27
BMN
03.11.2025 09:53:03
Springer Nature Buy
Springer Nature
21.90 EUR 1.15%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Wissenschaftsverlag stehe im positiven Branchenumfeld gut da, schrieb Steve Liechti in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Neunmonatszahlen am 12. November./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Springer Nature
|09:53
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
