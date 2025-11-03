Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’301 0.5%  SPI 17’059 0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 24’164 0.9%  Euro 0.9292 0.2%  EStoxx50 5’694 0.6%  Gold 3’999 -0.1%  Bitcoin 86’783 -2.5%  Dollar 0.8071 0.3%  Öl 64.7 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
AEVIS VICTORIA-Aktie gewinnt: Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 deutlich gesteigert
Molecular Partners-Aktie deutlich stärker: Verschiedene Studiendaten angekündigt
So viel Gewinn hätte ein Ethereum-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Litecoin: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen
Wie viel Anleger mit einem Investment in Bitcoin von vor 3 Jahren verdient hätten
Suche...
Plus500 Depot

Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003

21.90
EUR
0.25
EUR
1.15 %
11:14:27
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2025 09:53:03

Springer Nature Buy

Springer Nature
21.90 EUR 1.15%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Wissenschaftsverlag stehe im positiven Branchenumfeld gut da, schrieb Steve Liechti in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Neunmonatszahlen am 12. November./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Springer Nature Buy
Unternehmen:
Springer Nature 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.70 € 		Abst. Kursziel*:
33.64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.42%
Analyst Name::
Steve Liechti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Springer Nature

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Springer Nature

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:53 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.08.25 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.25 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.25 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen