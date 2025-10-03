Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Orderbuch
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Diageo-Anlage im Blick
|
03.10.2025 10:02:13
FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Diageo-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Diageo-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Diageo-Aktie an diesem Tag bei 37.08 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Diageo-Aktie investiert, befänden sich nun 26.972 Diageo-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 484.15 GBP, da sich der Wert einer Diageo-Aktie am 02.10.2025 auf 17.95 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 51.58 Prozent verringert.
Diageo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39.77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Diageo plc
|
10:02
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:30
|Gewinne in Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Diageo Aktie News: Diageo am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
01.10.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
|
01.10.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|18.09.25
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.09.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.
Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Freitag von ihrer freundlichen Seite. Die Börsen in Fernost schlagen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}