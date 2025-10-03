FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Diageo-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Diageo-Aktie an diesem Tag bei 37.08 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Diageo-Aktie investiert, befänden sich nun 26.972 Diageo-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 484.15 GBP, da sich der Wert einer Diageo-Aktie am 02.10.2025 auf 17.95 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 51.58 Prozent verringert.

Diageo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39.77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch