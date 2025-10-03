Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

Diageo-Anlage im Blick 03.10.2025 10:02:13

FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Diageo-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Diageo
19.08 CHF -0.05%
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Diageo-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Diageo-Aktie an diesem Tag bei 37.08 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Diageo-Aktie investiert, befänden sich nun 26.972 Diageo-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 484.15 GBP, da sich der Wert einer Diageo-Aktie am 02.10.2025 auf 17.95 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 51.58 Prozent verringert.

Diageo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39.77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Diageo plc

Analysen zu Diageo plc

18.09.25 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.25 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.25 Diageo Outperform Bernstein Research
10.09.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
09.09.25 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

