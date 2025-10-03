Freundlicher Handel: Letztendlich Gewinne im Dow Jones

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.51 Prozent fester bei 46’758.28 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.846 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.126 Prozent auf 46’461.11 Punkte an der Kurstafel, nach 46’519.72 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46’566.87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 47’049.64 Einheiten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0.976 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 03.09.2025, einen Stand von 45’271.23 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44’828.53 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 03.10.2024, einen Stand von 42’011.59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 10.30 Prozent zu Buche. Bei 47’049.64 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Punkte.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 1.83 Prozent auf 360.20 USD), Travelers (+ 1.61 Prozent auf 284.56 USD), Caterpillar (+ 1.48 Prozent auf 497.85 USD), Johnson Johnson (+ 1.43 Prozent auf 188.64 USD) und Goldman Sachs (+ 1.36 Prozent auf 789.98 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Nike (-3.54 Prozent auf 71.93 USD), Amazon (-1.30 Prozent auf 219.51 USD), Home Depot (-0.96 Prozent auf 335.60 EUR), Honeywell (-0.93 Prozent auf 209.05 USD) und NVIDIA (-0.67 Prozent auf 187.62 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 36’061’486 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.882 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9.25 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

