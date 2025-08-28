Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Der Dow Jones schloss den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 45’636.90 Punkten ab. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18.371 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.324 Prozent auf 45’417.46 Punkte an der Kurstafel, nach 45’565.23 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45’442.68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 45’682.83 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0.069 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 28.07.2025, einen Stand von 44’837.56 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.05.2025, lag der Dow Jones noch bei 42’098.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 41’091.42 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7.65 Prozent nach oben. Bei 45’757.84 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 1.75 Prozent auf 254.53 USD), Cisco (+ 1.45 Prozent auf 69.43 USD), American Express (+ 1.40 Prozent auf 326.99 USD), Amazon (+ 1.08 Prozent auf 231.60 USD) und Apple (+ 0.90 Prozent auf 232.56 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Home Depot (-1.28 Prozent auf 347.75 EUR), Merck (-1.02 Prozent auf 83.21 USD), Procter Gamble (-0.83 Prozent auf 155.65 USD), Amgen (-0.82 Prozent auf 285.61 USD) und NVIDIA (-0.79 Prozent auf 180.17 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 64’231’222 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.809 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.51 Prozent gelockt.

