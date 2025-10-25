EEII Aktie 716295 / CH0007162958
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Übernahme
|
25.10.2025 09:34:00
EEII-Aktie: Situation beim Reverse Takeover von Jubin Frères unverändert
Die Übernahme des Westschweizer Treibstoffhändlers Jubin Frères S.A durch EEII ist weiter pendent.
Ende Juli hatte der Verwaltungsrat von EEII einem Reverse Takeover von Jubin Frères zugestimmt. Ein verbindlicher Vertrag sei allerdings noch nicht unterzeichnet worden, hiess es damals. Der Abschluss war damals noch bis Ende Oktober erwartet worden. Jubin Frères betreibt über 100 Tankstellen und mehr als 30 Shops.
Die Transaktion ist gemäss früheren Angaben Teil einer umfassenden Neuausrichtung von EEII. So plant das Unternehmen, seinen Zweck von einer Investment- zu einer Holdinggesellschaft zu ändern und vom Segment für Investmentgesellschaften in das Hauptsegment der Schweizer Börse SIX zu wechseln.
cf/uh
Zug (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu EEII AG
|
01.08.25
|EEII-Verwaltungsrat stimmt Reverse Takeover von Jubin Frères zu (AWP)
|
29.07.25
|Aktionäre winken Kapitalerhöhung von EEII durch (AWP)
|
28.07.25
|EEII AG: erhöht erfolgreich ihr Aktienkapital (EQS Group)
|
28.07.25
|EEII AG: successfully increases its share capital (EQS Group)
|
28.07.25
|EEII-Aktie: EEII verzeichnet weitere Verluste im ersten Halbjahr 2025 - Kapitalerhöhung geplant (AWP)
|
25.07.25
|EEII AG: Publikation Halbjahresergebnis per 30.06.2025 (EQS Group)
|
25.07.25
|EEII AG: Half Year Results as of June 30th 2025 (EQS Group)