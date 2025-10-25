EEII-Aktie: Situation beim Reverse Takeover von Jubin Frères unverändert

Die Situation habe sich gegenüber dem Vorquartal nicht verändert, teilte die Beteiligungsgesellschaft am Freitagabend im Rahmen des Q3-Berichtes mit. Das Projekt zur Integration von Jubin Frères sei weiterhin hängig. Man sei zuversichtlich, dass diese bis im Dezember 2025 abgeschlossen werden könne, heisst es.

Ende Juli hatte der Verwaltungsrat von EEII einem Reverse Takeover von Jubin Frères zugestimmt. Ein verbindlicher Vertrag sei allerdings noch nicht unterzeichnet worden, hiess es damals. Der Abschluss war damals noch bis Ende Oktober erwartet worden. Jubin Frères betreibt über 100 Tankstellen und mehr als 30 Shops.

Die Transaktion ist gemäss früheren Angaben Teil einer umfassenden Neuausrichtung von EEII. So plant das Unternehmen, seinen Zweck von einer Investment- zu einer Holdinggesellschaft zu ändern und vom Segment für Investmentgesellschaften in das Hauptsegment der Schweizer Börse SIX zu wechseln.

