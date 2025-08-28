Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Um 09:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0.31 Prozent auf 5’409.59 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 4.506 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.101 Prozent fester bei 5’398.54 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5’393.07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5’398.54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’420.70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1.29 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 28.07.2025, den Wert von 5’337.58 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2025, den Wert von 5’378.39 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 28.08.2024, bei 4’913.03 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 10.00 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’568.19 Punkten. Bei 4’540.22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Stellantis (+ 2.13 Prozent auf 8.35 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.20 Prozent auf 53.91 EUR), Siemens (+ 1.12 Prozent auf 235.60 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1.02 Prozent auf 5.43 EUR) und BMW (+ 0.96 Prozent auf 90.34 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Enel (-0.79 Prozent auf 7.96 EUR), Deutsche Telekom (-0.25 Prozent auf 31.62 EUR), UniCredit (-0.20 Prozent auf 66.16 EUR), SAP SE (-0.06 Prozent auf 236.25 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.04 Prozent auf 255.80 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 119’910 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 270.013 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch