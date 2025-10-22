Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zahlen im Fokus 22.10.2025 17:06:00

Ausblick: T-Mobile US legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

T-Mobile US öffnet die Bücher - damit rechnen Analysten.

T-Mobile US wird am 23.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.09.2025 - vorstellen.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,40 USD gegenüber 2,61 USD im Vorjahresquartal.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 21,91 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,16 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,34 USD, gegenüber 9,66 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt 87,69 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 81,40 Milliarden USD generiert worden waren.

