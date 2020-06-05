Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.09.2025 10:29:57

SAP SE Buy

SAP
210.04 CHF -0.39%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Das Geschäft mit der Softwarelösung S/4 HANA dürfte robust gewesen sein, schrieb Mohammed Moawalla am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 22. Oktober. Er bleibt allerdings kurzfristig vorsichtig aufgrund des schwierigen Wirtschaftsumfelds./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
310.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
225.15 € 		Abst. Kursziel*:
37.69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
225.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.50%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

