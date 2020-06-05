SAP Aktie 345952 / DE0007164600
130.08CHF
38.63CHF
42.24 %
05.06.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.09.2025 10:29:57
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Das Geschäft mit der Softwarelösung S/4 HANA dürfte robust gewesen sein, schrieb Mohammed Moawalla am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 22. Oktober. Er bleibt allerdings kurzfristig vorsichtig aufgrund des schwierigen Wirtschaftsumfelds./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
310.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
225.15 €
|
Abst. Kursziel*:
37.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
225.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.50%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Dienstagvormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Börse Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
29.09.25
|SAP SE Aktie News: Anleger greifen bei SAP SE am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Handel in Frankfurt: DAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.ch)