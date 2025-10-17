NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Ken Herbert bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf die Erlaubnis der US-Behörde FAA, die Produktion des 737-Max-Jets auf 42 Stück je Monat zu erhöhen. Diese Entscheidung sei positiv für den Ausblick auf das Jahr 2026 - auch für die Zulieferer des Flugzeugbauers./rob/tih/he;