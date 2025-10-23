Ausblick: General Dynamics legt Quartalsergebnis vor

General Dynamics veröffentlicht am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,70 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte General Dynamics 3,35 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll General Dynamics in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 12,50 Milliarden USD im Vergleich zu 11,67 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,25 USD, wohingegen im Vorjahr noch 13,63 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 51,27 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 47,72 Milliarden USD waren.

