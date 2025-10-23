Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Goldman Sachs Group Inc. gibt SAP SE-Aktie Buy
Neutral von UBS AG für MTU Aero Engines-Aktie
adidas-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Neutral-Bewertung bekannt
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt
Ausblick: General Dynamics legt Quartalsergebnis vor
General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086

Erwartungen 23.10.2025 13:11:00

Ausblick: General Dynamics legt Quartalsergebnis vor

Ausblick: General Dynamics legt Quartalsergebnis vor

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende General Dynamics-Bilanz.

General Dynamics veröffentlicht am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,70 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte General Dynamics 3,35 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll General Dynamics in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 12,50 Milliarden USD im Vergleich zu 11,67 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,25 USD, wohingegen im Vorjahr noch 13,63 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 51,27 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 47,72 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Daimler Truck schmiedet Allianz mit General Dynamics - Aktien uneins
Mit dieser Dividende bereitet General Dynamics Anlegern eine Freude

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com,General Dynamics

