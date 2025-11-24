Ford Motor Aktie News: Ford Motor präsentiert sich am Abend fester

Um 20:26 Uhr wies die Ford Motor-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 12,94 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'705 Punkten notiert. Der Kurs der Ford Motor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,96 USD zu. Bei 12,87 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'472'521 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,97 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Kursplus von 7,96 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,71 Prozent.

Zuletzt erhielten Ford Motor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,662 USD aus. Am 23.10.2025 legte Ford Motor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50.53 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.20 Mrd. USD in den Büchern standen.

Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 USD je Ford Motor-Aktie belaufen.

