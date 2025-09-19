FedEx-Aktie beflügelt: Umsatz und Gewinn liegen über den Erwartungen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

Bilanz überzeugt 19.09.2025 07:07:36

Der US-Logistik-Konzern Fedex ist besser in das neue Geschäftsjahr gestartet als erwartet.

FedEx
179.55 CHF -0.78%
Kaufen Verkaufen
In den drei Monaten bis Ende August stieg der Umsatz stieg von 21,6 Milliarden auf 22,2 Milliarden US-Dollar (rund 18,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Memphis mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich von 1,2 auf 1,3 Milliarden Dollar. Dabei profitierte der DHL -Konkurrent von einem robusten Inlandspaketgeschäft sowie Kostensenkungen. Analysten hatten im Vorfeld mit weniger gerechnet.

Unter dem Strich erzielte FedEx einen Gewinn von 820 Millionen Dollar und dabei etwas mehr als im Vorjahr. Dabei belastete ein einmaliger Ertragssteueraufwand. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich deutlich von 3,60 auf 3,83 Dollar, was ebenfalls über den Markterwartungen lag.

Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwartet FedEx ein Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sieht das Unternehmen in einer breiten Spanne von 17,20 bis 19 Dollar. Analysten haben hier bislang 18,25 Dollar auf dem Zettel.

Im nachbörslichen NYSE-Handel zeigt sich die FedEx-Aktie zeitweise 5,48 Prozent stärker bei 238,91 US-Dollar.

/nas

MEMPHIS (awp international)

