Bilanz überzeugt
|
19.09.2025 07:07:36
FedEx-Aktie beflügelt: Umsatz und Gewinn liegen über den Erwartungen
Der US-Logistik-Konzern Fedex ist besser in das neue Geschäftsjahr gestartet als erwartet.
Unter dem Strich erzielte FedEx einen Gewinn von 820 Millionen Dollar und dabei etwas mehr als im Vorjahr. Dabei belastete ein einmaliger Ertragssteueraufwand. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich deutlich von 3,60 auf 3,83 Dollar, was ebenfalls über den Markterwartungen lag.
Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwartet FedEx ein Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sieht das Unternehmen in einer breiten Spanne von 17,20 bis 19 Dollar. Analysten haben hier bislang 18,25 Dollar auf dem Zettel.
Im nachbörslichen NYSE-Handel zeigt sich die FedEx-Aktie zeitweise 5,48 Prozent stärker bei 238,91 US-Dollar.
/nas
MEMPHIS (awp international)
