S&P 500-Wert FedEx-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet FedEx Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel FedEx am 29.09.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5.52 USD auszuzahlen. Damit wurde die FedEx-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 9.52 Prozent erhöht. Alles in allem schüttet FedEx 1.34 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 6.35 Prozent.

FedEx-Dividendenrendite

Die FedEx-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 236.58 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2025 weist das FedEx-Papier eine Dividendenrendite von 2.53 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1.98 Prozent.

Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr sank der Aktienkurs von FedEx via New York um 13.56 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -12.63 Prozent noch immer stärker zugenommen als der FedEx-Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von FedEx

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 5.74 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2.43 Prozent zurückgehen.

FedEx-Schlüsseldaten

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens FedEx steht aktuell bei 56.148 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von FedEx beträgt aktuell 12.97. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von FedEx auf 87.926 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 16.81 USD aus.

Redaktion finanzen.ch