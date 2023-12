NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex auf "Neutral" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Analyst Brian Ossenbeck äußerte sich in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick verhalten zu den Perspektiven der US-Transport- und Logistikunternehmen. Das Frachtaufkommen könnte sich 2024 zwar sukzessive erholen, falls der Konsum und der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten robust blieben. Doch das Wachstum dürfte nicht ausreichen, um unternehmensspezifische Probleme zu kompensieren./gl/mis;