Mikron Aktie 339006 / CH0003390066
|Fortsetzung des Engagements
|
18.09.2025 21:25:00
Mikron-Aktie: Neuer Lizenzvertrag mit der United Grinding
Der Werkzeugmaschinenhersteller Mikron hat mit der United Grinding Group einen neuen Lizenzvertrag unterzeichnet.
Im Lizenzvertrag mit UMS gehe es im Kern um die Nutzung der Marke Mikron Mill, hiess es weiter. Mikron lizenziere diese Marke nun an das neue Gruppenunternehmen von UMS für das Geschäft mit Fräsmaschinen, das bislang von der ehemaligen GF Machining Solutions Division betrieben wurde.
Mikron begrüsst laut der Mitteilung das fortgesetzte Engagement von UMS. Ursprünglich sei die Lizenzvereinbarung im Jahr 2000 abgeschlossen worden. Nun werde sie an die neue Eigentümerstruktur angepasst, hiess es weiter. Finanzielle Angaben dazu werden in der Mitteilung keine gemacht.
mk/sc
Biel (awp)
