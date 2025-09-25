ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil am Abend in Grün

Um 20:26 Uhr ging es für das ExxonMobil-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 115,60 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 6'596 Punkten steht. Bei 115,89 USD markierte die ExxonMobil-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 115,26 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 600'596 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 126,34 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ExxonMobil-Aktie somit 8,50 Prozent niedriger. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 97,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,00 USD. Im Vorjahr hatte ExxonMobil 3,84 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 78.96 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -12,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 90.09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert.

Experten taxieren den ExxonMobil-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,70 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Exxon Mobil stoppt Recycling-Investitionen in Europa wegen Vorschriften der EU - Aktie schwächer

Chevron-Aktie dreht ins Minus: Chevron übertrifft Erwartungen - Doch Vorsicht bei der Ölpreisentwicklung

S&P 500-Papier ExxonMobil-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich ExxonMobil-Aktionäre freuen