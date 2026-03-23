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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

153.79
CHF
2.73
CHF
1.80 %
23.03.2026
BRXC
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24.03.2026 07:34:52

Airbus SE Overweight

Airbus
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Am Montagabend befasste sich Analystin Milene Kerner umfassend mit der weltweiten Auslieferung von Verkehrsflugzeugen. Obendrein nahm sie zur Beurteilung der Dynamik in der Branche auch die jüngsten Trends unter die Lupe, da sie Aufschluss über die kurzfristige Produktion von Airbus und Boeing geben./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
165.74 € 		Abst. Kursziel*:
32.74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
166.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.93%
Analyst Name::
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