17.09.2025 11:58:07
EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, buy
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
17.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Schaeffler AG
|Industriestr. 1-3
|91074 Herzogenaurach
|Germany
|Internet:
|www.schaeffler.com
|End of News
|EQS News Service
100748 17.09.2025 CET/CEST
Analysen zu Schaeffler AG
|14.07.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|11.07.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.25
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
