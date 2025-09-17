Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.09.2025 11:58:07

EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, buy

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

17.09.2025 / 11:56 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Astrid
Last name(s): Fontaine

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Schaeffler AG

b) LEI
549300Q7E782X7GC1P43 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000SHA0100

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
5.499083 EUR 29,992.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
5.4991 EUR 29,992.0000 EUR

e) Date of the transaction
16/09/2025; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


17.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com












Language: English
Company: Schaeffler AG
Industriestr. 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany
Internet: www.schaeffler.com



 
End of News EQS News Service




100748  17.09.2025 CET/CEST





