12.12.2025 17:17:11
EQS-DD: SAP SE: César Martin, The notifying party participates in the Own SAP Plan, an employee participation program of SAP. In this context he agreed with SAP to invest an amount of 641.29 ...
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
12.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Germany
|Internet:
|www.sap.com
|End of News
|EQS News Service
|
102404 12.12.2025 CET/CEST
|07:58
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
