12.12.2025 17:17:10

EQS-DD: SAP SE: César Martin, Der Mitteilungspflichtige nimmt am Own SAP Plan, einem Arbeitnehmerbeteiligungsprogramm der SAP, teil. Er hat dazu mit der SAP vereinbart, dass er von seinem ...

SAP
194.58 CHF 0.49%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.12.2025 / 17:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: César
Nachname(n): Martin

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SAP SE

b) LEI
529900D6BF99LW9R2E68 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007164600

b) Art des Geschäfts
Der Mitteilungspflichtige nimmt am Own SAP Plan, einem Arbeitnehmerbeteiligungsprogramm der SAP, teil. Er hat dazu mit der SAP vereinbart, dass er von seinem monatlichen Gehalt einen Betrag von Euro 641,29 in den Erwerb von SAP-Aktien investiert, welcher durch die SAP mit einem monatlichen Zuschuss von 40% sowie 20 Euro pro Monat gefördert wird. Davon kauft der Planadministrator monatlich SAP-Aktien für den Mitteilungspflichtigen.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
10.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


12.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet: www.sap.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102404  12.12.2025 CET/CEST





