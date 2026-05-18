Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.05.2026 15:03:49
EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bernd Spies, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
18.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
|Moosacher Strasse 80
|80809 Munich
|Germany
|Internet:
|ir.knorr-bremse.com
|End of News
|EQS News Service
|
104964 18.05.2026 CET/CEST
Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt
Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
15:03
|EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bernd Spies, buy (EQS Group)
|
15:03
|EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bernd Spies, Kauf (EQS Group)
|
14:10
|EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Dr. Nicolas Lange, buy (EQS Group)
|
14:10
|EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Dr. Nicolas Lange, Kauf (EQS Group)
|
13:25
|EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Marc Llistosella, buy (EQS Group)
|
13:25
|EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Marc Llistosella, Kauf (EQS Group)
|
15.05.26
|MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätte eine Knorr-Bremse-Anlage von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
11.05.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Knorr-Bremse
|13.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|26.03.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|19.02.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX im Plus -- US-Börsen eröffnen uneinheitlich -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegt sich aufwärts. An der Wall Street geht es am Montag in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.