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Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

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18.05.2026 15:03:49

EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bernd Spies, buy

Knorr-Bremse
93.22 CHF -0.58%
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Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

18.05.2026 / 15:03 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Bernd
Last name(s): Spies

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

b) LEI
5299001GRRO0Z25YZT52 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000KBX1006

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
103.2 EUR 18 EUR
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103.4 EUR 89 EUR
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102.7 EUR 6 EUR
102.7 EUR 4 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
37,545.70 EUR 364.00 EUR

e) Date of the transaction
15/05/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


18.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
Moosacher Strasse 80
80809 Munich
Germany
Internet: ir.knorr-bremse.com



 
End of News EQS News Service




104964  18.05.2026 CET/CEST





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13.05.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
08.05.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
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