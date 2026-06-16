Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Knorr-Bremse Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 129 auf 133 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Conviction Buy List" mit den überzeugendsten Empfehlungen der Investmentbank. Analystin Daniela Costa sieht auch mit Blick auf den Bericht zum zweiten Quartal keinen Grund daran zu rütteln, wie sie am Montagabend schrieb. Sie geht davon aus, dass neue mittelfristige Ziele die Markterwartungen hochtreiben werden./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
133.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
103.70 €
|
Abst. Kursziel*:
28.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
103.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.13%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
Analysen zu Knorr-Bremse
|11:11
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|11:11
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|11:11
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|26.03.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|19.02.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|95.20
|2.97%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:36
|
Goldman Sachs Group Inc.
Fraport Neutral
|11:12
|
Goldman Sachs Group Inc.
Vonovia Buy
|11:11
|
Goldman Sachs Group Inc.
Knorr-Bremse Buy
|11:09
|
DZ BANK
Fielmann Kaufen
|10:51
|
RBC Capital Markets
Amazon Outperform
|10:51
|
RBC Capital Markets
PUMA Sector Perform
|09:52
|
Baader Bank
Redcare Pharmacy Buy