EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
14.11.2025 17:33:06
EQS-DD: Evotec SE: Aurélie Dalbiez, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
14.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.evotec.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
101842 14.11.2025 CET/CEST
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
17:33
|EQS-DD: Evotec SE: Aurélie Dalbiez, buy (EQS Group)
|
17:33
|EQS-DD: Evotec SE: Aurélie Dalbiez, Kauf (EQS Group)
|
16:29
|EVOTEC SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von EVOTEC SE (finanzen.ch)
|
16:14
|EQS-DD: Evotec SE: Dr. Cord Dohrmann, sell (EQS Group)
|
16:14
|EQS-DD: Evotec SE: Dr. Cord Dohrmann, Verkauf (EQS Group)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.ch)