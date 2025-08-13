EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Veräusserung von Aktien zur Begleichung von Steuerschulden im Rahmen der aktienbasierten Vorstandsvergütung.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.08.2025 / 11:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Arne Nachname(n): Schneider

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Elmos Semiconductor SE

b) LEI

529900UMKKDCAP4P4H63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005677108

b) Art des Geschäfts

Veräusserung von Aktien zur Begleichung von Steuerschulden im Rahmen der aktienbasierten Vorstandsvergütung.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 90,10 EUR 54.060,00 EUR 90,10 EUR 27.030,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 90,1000 EUR 81.090,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

