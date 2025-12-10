Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8

10.12.2025 14:31:10

EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, buy

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

10.12.2025 / 14:30 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Wilhelm
Last name(s): Beier
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Dermapharm Holding SE

b) LEI
5299009F0KNZINQQQK37 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A2GS5D8

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
37.43 EUR 53,824,340.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
37.4300 EUR 53,824,340.0000 EUR

e) Date of the transaction
08/12/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


10.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Dermapharm Holding SE
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
Germany
Internet: ir.dermapharm.de



 
End of News EQS News Service




102314  10.12.2025 CET/CEST